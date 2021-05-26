Байден заявил о мерах против Белоруссии из-за Ryanair

Американский президент Джо Байден анонсировал введение санкций в отношении Белоруссии из-за ситуации с самолетом Ryanair, но не стал вдаваться в подробности, сообщил 25 мая пресс-пул Белого дома.

Ранее в тот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов заявила, что Вашингтон готовит санкции против Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair.

24 мая Байден назвал «прямым оскорблением международных норм» ситуацию с самолетом Ryanair в Белоруссии и поручил разработать меры привлечения к ответственности виновных.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске в связи сообщениями о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Также в Сети появилась запись разговора пилота лайнера с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер посоветовал воздушному судну приземлиться «в целях безопасности». Для сопровождения экстренно севшего в Минске самолета был поднят истребитель МиГ-29. Данные о минировании не подтвердились.

На борту в это время находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который был задержан после посадки авиасудна.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна.

Страны Запада раскритиковали Минск после произошедшего. В частности, ЕС принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в страны Евросоюза, европейским авиаперевозчикам рекомендовано облетать Белоруссию.