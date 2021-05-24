В Белом доме оценили ситуацию с самолетом Ryanair

Белый дом пока не готов назвать инцидент с самолетом Ryanair угоном или говорить о санкциях в связи с произошедшим. Об этом 24 мая заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга, трансляция которого велась в Twitter.

«Нового определения случившемуся у нас нет. <...> Мы не готовы юридически изменить формулировки относительно угона или санкций. Для рассмотрения этого требуется определенный процесс», — сказала Псаки журналистам.

Речь идет о совершившем экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщений о минировании самолете компании Ryanair, летевшем из Афин в Вильнюс.

В лайнере в это время находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после посадки судна.

Страны Запада раскритиковали инцидент с самолетом и задержание Протасевича. Ряд законодателей США и Европы призвали запретить полеты над Белоруссией.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что произошедшее является международным скандалом и страны ЕС будут обсуждать вопрос введения санкций против Белоруссии. Такое же мнение выразили в Бельгии и Великобритании.

Между тем пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что инцидент с лайнером политизируют и указал на поспешность воинственных заявлений Запада в этой связи.

По информации директора департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артема Сикорского, на электронную почту минского аэропорта поступило сообщение от имени солдат палестинской группировки ХАМАС о минировании самолета, в связи с чем ему пришлось совершить экстренную посадку.