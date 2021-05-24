Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Сборная России проиграла Словакии в матче ЧМ по хоккею
Авто
В Москве выставили на продажу редкий советский лимузин
Интернет
Роскомнадзор дал Google сутки на удаление запрещенного контента
Мир
Белорусская авиакомпания «Белавиа» приостановила полеты в Литву
Экономика
Экономисты дали прогноз на летний курс доллара и евро
Мир
В СФ назвали глупостью идею Лондона о санкциях против СП-2 из-за самолета Ryanair
Политика
В МИД РФ назвали арест Протасевича внутренним делом Белоруссии
Мир
В Белом доме раскрыли темы переговоров Салливана и Патрушева
Сюжет:

В Белом доме оценили ситуацию с самолетом Ryanair

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белый дом пока не готов назвать инцидент с самолетом Ryanair угоном или говорить о санкциях в связи с произошедшим. Об этом 24 мая заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга, трансляция которого велась в Twitter.

Сняли с неба: как в Белоруссии задержали основателя тг-канала NEXTA
Самолет с противником Лукашенко посадили в Минске из-за сообщений о бомбе

«Нового определения случившемуся у нас нет. <...> Мы не готовы юридически изменить формулировки относительно угона или санкций. Для рассмотрения этого требуется определенный процесс», — сказала Псаки журналистам.

Речь идет о совершившем экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщений о минировании самолете компании Ryanair, летевшем из Афин в Вильнюс.

В лайнере в это время находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после посадки судна.

Страны Запада раскритиковали инцидент с самолетом и задержание Протасевича. Ряд законодателей США и Европы призвали запретить полеты над Белоруссией.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что произошедшее является международным скандалом и страны ЕС будут обсуждать вопрос введения санкций против Белоруссии. Такое же мнение выразили в Бельгии и Великобритании.

Между тем пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что инцидент с лайнером политизируют и указал на поспешность воинственных заявлений Запада в этой связи.

По информации директора департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артема Сикорского, на электронную почту минского аэропорта поступило сообщение от имени солдат палестинской группировки ХАМАС о минировании самолета, в связи с чем ему пришлось совершить экстренную посадку.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021