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Нидерланды отказались от участия в чемпионате Европы по велотреку в Минске
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Нидерланды отказались от участия в чемпионате Европы по велотреку в Минске

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Сборная команда Нидерландов отказалась из соображений безопасности от участия в чемпионате Европы по велоспорту на треке, который пройдет в июне в Минске. Об этом сообщил во вторник, 25 марта, генеральный директор Королевского велосипедного союза Нидерландов Торвальд Венеберг.

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«В нынешних условиях поездка в Белоруссию не оправдана. В настоящее время преимущества спорта не перевешивают недостатки. Мы решили, что не поедем. Это не политическое заявление, мы приняли это решение исходя из соображений безопасности и благополучия гонщиков», — привели его комментарий на нидерландском телеканале NOS.

Соревнования пройдут в Минске с 23 по 27 июня.

Как рассказали в газете «Спорт-Экспресс», сборная Германии также отказалась от участия в чемпионате Европы по велотреку. Кроме того, Европейская ассоциация велосипедистов намерена 27 мая рассмотреть вопрос о будущем турнира на заседании ассоциации в Швейцарии.

Ранее в этот же день представитель Еврокомиссии сообщил, что на данный момент в организации и государствах — членах ЕС работают над исполнением решений о закрытии воздушного пространства для белорусских авиакомпаний и других решений Евросовета, которые были приняты по итогам саммита в Брюсселе 24 мая в связи с инцидентом с самолетом Ryanair в Минске.

До этого, 23 мая, самолет авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс, приземлился в белорусском аэропорту в Минске после сообщения о взрывном устройстве. Информация о минировании не подтвердилась.

В тот же день в Сети появилась запись разговора пилота самолета с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер посоветовала борту приземлиться «в целях безопасности». Для сопровождения экстренно севшего в Минске самолета был поднят истребитель МиГ-29.

На борту лайнера находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, вместе с ним была россиянка София Сапега. После посадки самолета их задержали.

Следственный комитет республики возбудил уголовное дело из-за сообщения о ложном минировании самолета.

Главы МИД стран Евросоюза намерены обсудить инцидент с самолетом 26 мая на встрече министров в Лиссабоне.

Франция, Эстония и Ирландия обсудят ситуацию с самолетом в Совете Безопасности ООН 26 мая.

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