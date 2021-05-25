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Три страны намерены поднять вопрос с посадкой рейса Ryanair в СБ ООН
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Три страны намерены поднять вопрос с посадкой рейса Ryanair в СБ ООН

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Франция, Эстония и Ирландия намерены обсудить инцидент с посадкой рейса Ryanair в Совете Безопасности (СБ) ООН в среду, 26 мая. Об этом сообщил во вторник, 25 мая, источник в СБ ООН «РИА Новости».

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«Эстония, Франция и Ирландия заявили членам Совбеза, что намерены поднять вопрос о принудительной посадке самолета в Белоруссии в рамках раздела «Разное» завтра (26 мая. — Ред.)», — сказал источник агентства.

Ранее, 23 мая, самолет авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс, приземлился в белорусском аэропорту в Минске после сообщения о взрывном устройстве. Информация о минировании не подтвердилась.

В тот же день в Сети появилась запись разговора пилота самолета с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер посоветовала борту приземлиться «в целях безопасности». Для сопровождения экстренно севшего в Минске самолета был поднят истребитель МиГ-29.

На борту лайнера находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело из-за сообщения о ложном минировании самолета.

Кроме того, 24 мая на саммите Евросоюза было решено запретить белорусским компаниям полеты в Евросоюз.

Главы МИД стран Евросоюза намерены обсудить инцидент с самолетом 26 мая на встрече министров в Лиссабоне.

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