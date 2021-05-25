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Джонсон призвал власти Белоруссии отпустить Протасевича

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал власти Белоруссии отпустить оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

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Также он предупредил Минск о последствиях, которые будет иметь инцидент с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в столице республики.

«Видео с Романом Протасевичем вызывает глубокую тревогу», — написал Джонсон 25 мая в Twitter.

По словам британского премьера, он сам — журналист и верящий в свободу слова человек, поэтому призывает к немедленному освобождению белорусского оппозиционера.

24 мая в Лондоне заявили, что рассмотрят возможность введения санкций против газопровода «Северный поток – 2» из-за инцидента с самолетом Ryanair в Минске. Глава британского МИДа Доминик Рааб призвал к освобождению Протасевича, которого задержали после посадки судна, и «других политических заключенных, содержащихся в Белоруссии».

После этого посол Белоруссии Максим Ермолович был вызван в МИД Великобритании. В тот же день Лондон запретил полеты на своей территории для белорусского авиаперевозчика «Белавиа».

Вместе с Протасевичем в Минске была задержана россиянка Софья Сапега. Как заявил первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман, Москва готова защищать гражданку РФ в случае нарушения ее прав.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Также в Сети появилась запись разговора пилота самолета с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер посоветовал борту приземлиться «в целях безопасности». Для сопровождения экстренно севшего в Минске самолета был поднят истребитель МиГ-29.

На борту лайнера находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки судна его задержали, а Следственный комитет республики возбудил уголовное дело из-за сообщения о ложном минировании самолета.

Произошедшее осудили страны Запада, некоторое из них запретили своим авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Белоруссии, а также призвали власти республики отпустить Протасевича. 24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.

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