Посла Белоруссии вызвали в МИД Британии из-за ситуации с самолетом Ryanair

Посол Белоруссии Максим Ермолович вызван в МИД Великобритании связи с ситуацией с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске и задержанием основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом в понедельник, 24 мая, заявил глава британского ведомства Доминик Рааб.

«Мы вызвали посла Белоруссии, в настоящее время министр Великобритании по делам европейского соседства выражает ему осуждение этих действий», — цитирует его Reuters.

Также Рааб призвал привлечь к ответу режим президента Белоруссии Александра Лукашенко за «вопиющее нарушение международного законодательства».

Ранее в этот день послы республики в Германии и Чехии Денис Сидоренко и Валерий Курдюков также были вызваны в МИДы этих стран из-за ситуации с посадкой самолета Ryanair в Минске.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.

На борту воздушного судна находился Протасевич. После посадки самолета его задержали. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании лайнера.

Мировые лидеры раскритиковали инцидент с задержанием Протасевича. Ряд законодателей США и Европы призвали запретить полеты над Белоруссией.

Рааб подчеркивал, что действия Белоруссии в отношении Протасевича будут иметь серьезные последствия, как и инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета. В свою очередь, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас также отметил, что инцидент является вопиющим вмешательством в гражданское авиасообщение в Европе и не может остаться без ответа со стороны Евросоюза.