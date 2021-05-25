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Россия выразила готовность защищать задержанную в Белоруссии гражданку Сапегу
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Россия выразила готовность защищать задержанную в Белоруссии гражданку Сапегу

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Москва готова защищать задержанную в Белоруссии гражданку РФ Софью Сапегу в случае нарушения ее прав. Об этом 25 мая заявил первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман.

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«Если речь идет о российской гражданке, то, где бы ни посягали на ее права, везде государство будет защищать права российского гражданина», — ответил Буксман на вопрос журналистов, готова ли Генпрокуратура защищать права Сапеги.

Софья Сапега была задержана вместе с бывшим главредом Telegram-канала Neхta Романом Протасевичем после того, как 23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным.

В СИЗО Протасевич начал давать признательные показания по делу об организации массовых беспорядков в Минске.

Страны Запада раскритиковали инцидент с задержанием Протасевича и вынужденную посадку самолета. На саммите ЕС 24 мая было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Евросовет также призвал всех базирующихся в ЕС перевозчиков избегать авиаперелетов через воздушное пространство республики.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию с посадкой самолета и последующим задержанием Протасевича внутренними делами Белоруссии. Она отметила, что последовавшие за данным инцидентом санкции вызывают удивление.

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