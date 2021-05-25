ЕС введет персональные санкции в отношении ряда граждан Белоруссии

Саммит Евросоюза решил ввести дополнительные персональные санкции в отношении ряда граждан Белоруссии. Об этом 25 мая заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен журналистам в Брюсселе.

«Это атака на демократию, на свободу выражения и на европейский суверенитет... Нужен жесткий ответ... Будут дополнительные персональные санкции», — сказала она.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в белорусском аэропорту из-за сообщений о минировании. Также в Сети появилась запись разговора пилота самолета с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер «в целях безопасности» посоветовал лайнеру приземлиться.

На борту воздушного судна находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

По факту ложного сообщения о минировании самолета Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело. Данные о минировании не подтвердилась.

24 мая на саммите ЕС было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.

Западные страны раскритиковали инцидент с лайнером и задержание Протасевича. Ряд законодателей США и Европы выступили с призывом запретить полеты над территорией Белоруссии.

25 мая госсекретарь при министерстве транспорта Франции Жан-Батист Джеббари призвал французские авиакомпании не летать над воздушным пространством Белоруссии. Также он заявил о приостановке разрешения на полеты белорусского перевозчика «Белавиа».