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Минтранс Франции призвал авиакомпании страны не летать над Белоруссией

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После инцидента с самолетом Ryanair госсекретарь при министерстве транспорта Франции Жан-Батист Джеббари призвал французские авиакомпании не летать над воздушным пространством Белоруссии и заявил о приостановке разрешения на полеты белорусского перевозчика «Белавиа».

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«В целях безопасности пассажиров я попросил авиакомпании, работающие во Франции, больше не летать над воздушным пространством Белоруссии. Разрешение на полеты «Белавиа» также приостановлено», — написал он в Twitter 25 мая.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в белорусском аэропорту в связи с сообщениями о минировании. Кроме того, в Сети появилась запись разговора пилота лайнера с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер «в целях безопасности» посоветовал борту приземлиться.

На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки лайнера он был задержан.

По факту ложного сообщения о минировании воздушного судна Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело. Информация о минировании не подтвердилась.

Страны Запада раскритиковали инцидент с лайнером и задержание Протасевича. Ряд законодателей США и Европы выступили с призывом запретить полеты над территорией Белоруссии.

24 мая глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что республика требует немедленно освободить Протасевича. Также французское внешнеполитическое ведомство выступило за введение дополнительных санкций в отношении белорусских властей в связи с произошедшим инцидентом.

В тот же день на саммите ЕС было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.

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