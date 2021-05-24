В Минфине прокомментировали предложение о введении выплат на продукты

Предложение Торгово-промышленной палаты (ТПП) о ведении сертификатов на продукты питания для нуждающихся должно учитывать введенные недавно правительством во исполнение поручений президента России Владимира Путина меры поддержки малоимущим, в том числе в части детских пособий. Об этом заявил «Известиям» директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина Владимир Назаров в понедельник, 24 мая.

По его словам, предложение ТПП о госрегулировании ценообразования на социально значимые продукты питания — это временная и краткосрочная мера и вводится только при определенных условиях. Она необходима для того, чтобы правительство и Центробанк сформировали «долговременные и уже рыночные механизмы, направленные на сдерживание роста цен».

Назаров отметил, что при введении целевых выплат на приобретение продуктов питания одновременно выполняются две задачи. Во-первых, такой подход не ухудшает положение производителей и оставляет им стимулы для расширения производства и инвестирования.

«Логично предположить, что программа будет ориентирована на отечественных производителей», — сказал он.

Во-вторых, обеспечивается адресная помощь гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В отличие от фиксированных продуктовых наборов, механизм электронного продуктового сертификата обеспечит, по словам эксперта, необходимый выбор по широкой линейке товаров за исключением алкоголя и табака.

Он отметил «очень удачный московский опыт» по замене продуктовых наборов сертификатами. Экономист напомнил, что до 2013 года адресная продовольственная помощь москвичам, находящимся в трудной жизненной ситуации, предоставлялись только в виде продовольственного набора.

В результате ассортимент товаров часто не соответствовал индивидуальным потребностям граждан, а социальной защите нужны были склады для хранения и транспорт для доставки таких наборов. Внедрение сертификата обеспечило удовлетворенность 92% ее получателей. Охват адресной помощью только за первые два года увеличился практически в 100 раз — до 386 тыс. человек. В настоящее время электронные социальные сертификаты принимаются в 2 тыс. торговых точек Москвы, что «существенно сокращает административные издержки».

Ранее в понедельник стало известно, что ТПП подготовила резолюцию, в которой предложила ввести целевые выплаты на покупку еды для граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации, — безработных или семей с детьми, доходы которых ниже прожиточного минимума.

Соответствующий документ глава ТПП Сергей Катырин направил председателю комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину.

Меры поддержки должны коснуться граждан, которые стоят на учете на бирже труда, или семей, доходы которых равняются или не доходят до уровня прожиточного минимума. Резолюция подразумевает целевые выплаты для покупки в розничных сетях продуктов питания из утвержденной на федеральном уровне потребительской корзины.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. После этого правительство ввело механизм сдерживания цен на базовые продукты питания, среди которых сахар, хлеб и подсолнечное масло. В ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 апреля президент указал на недостаточность точечных мер в борьбе с ростом цен.

В ходе оглашения послания российский лидер сделал акцент на социальные темы, предложил множество мер по поддержке российских семей с детьми. Например, он предложил выплаты по 10 тыс. рублей на каждого школьника; выплаты родителям детей в возрасте до 7 лет 100-процентного размера больничного по уходу за ребенком вне зависимости от трудового стажа; выплаты на детей из неполных семей, а также беременным малообеспеченным женщинам по 6350 рублей ежемесячно.

В мае 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин заявил об ответственности производителей и торговых сетей за рост цен на продукты, назвав одной из причин их роста «жадность отдельных производителей и торговых сетей». В Кремле заявили, что меры, принимаемые для регулировки цен, должны иметь рыночный характер.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минэкономразвития, Минсельхозу и Минпромторгу представить оценки рисков роста цен для населения и «описание прогнозной оценки рисков» роста цен.

21 мая российский лидер заявил, что резкие колебания цен на социально значимые продукты обостряются за счет нестабильной мировой конъюнктуры. Он подчеркнул, что кабмин располагает конкретными решениями в области консолидации ценовой политики государств ЕАЭС на рынке сахара.