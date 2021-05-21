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Путин указал на обострение ситуации с колебанием цен на продукты

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Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с резким колебанием цен на социально значимые продукты обостряется на фоне нестабильной мировой конъюнктуры. На это российский лидер указал в пятницу, 21 мая, на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое проходит в формате видеоконференции.

Глава государства поблагодарил партнеров за поддержку инициативы России по нормализации ситуации в этой сфере.

«У нас есть конкретные решения по этому вопросу. В частности, не так давно Евразийская [экономическая] комиссия приняла конкретные решения, направленные на консолидацию ценовой политики государств ЕАЭС на рынке сахара», — напомнил российский лидер.

Путин отметил, что в случае необходимости также оперативно стоит принимать решения и по другим видам продукции.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. По словам российского лидера, рост вызван экономическими причинами, но не имеет отношения к пандемии коронавируса и уровню производства.

В том же месяце правительство РФ ввело механизм сдерживания цен на базовые продукты питания, среди которых сахар, хлеб и подсолнечное масло. В ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 апреля Путин указал на недостаточность точечных мер в борьбе с ростом цен.

12 мая премьер-министр Михаил Мишустин заявил об ответственности производителей и торговых сетей за рост цен на продукты. По его словам, одной из причин роста цен стала «жадность отдельных производителей и торговых сетей». Глава правительства призвал российских производителей зарабатывать за счет экспорта, но не в ущерб интересам своих покупателей в России. В Кремле, комментируя слова Мишустина, заявили, что меры, принимаемые для регулировки цен, должны иметь рыночный характер.

18 мая первый вице-премьер России Андрей Белоусов поручил Минэкономразвития, Минсельхозу и Минпромторгу представить оценки рисков роста цен для населения. Он также поручил представить в правительство «описание прогнозной оценки рисков роста цен для населения, графические формы представления этих данных».

Кроме того, ответственные ведомства должны направить в кабмин прогноз на восемь недель по оценке влияния ситуации с ценами на мировом рынке на изменение цен на социально значимые товары в России.

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