В России предложили ввести целевые выплаты на продукты для нуждающихся

Торгово-промышленная палата (ТПП) России подготовила резолюцию с предложением целевых выплат на приобретение продуктов питания для граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации, — безработных или семей с детьми, доходы которых ниже прожиточного минимума. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщается в резолюции совместного заседания комитетов ТПП по развитию агропромышленного комплекса и поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства на тему «О государственном регулировании цен на продукты питания: проблемы, вызовы, решения».

«Целесообразно отказаться от практики административного регулирования цен в пользу более эффективных механизмов, не затрагивающих напрямую экономики ни торговли, ни поставщиков. Например, мер поддержки производителей, компенсирующие их растущие издержки, и программы адресной помощи гражданам», — говорится в тексте резолюции ТПП, предоставленной ТАСС.

Соответствующий документ был направлен главой ТПП РФ Сергеем Катыриным председателю комитета Государственной думы по аграрным вопросам Владимиру Кашину.

Как уточняется, указанные меры поддержки касаются конкретных граждан, которые стоят на учете на бирже труда или семей, чьи доходы равняются или не доходят до уровня прожиточного минимума. В частности, резолюция подразумевает целевые выплаты для покупки в розничных сетях продуктов питания из утвержденного на федеральном уровне перечня — потребительской корзины.

Еще одной мерой поддержки может стать долгосрочная возобновляемая поддержка производителей «через действующие механизмы контроля закупочных цен на горюче-смазочные материалы, механизмы льготного кредитования, страхования урожая».

В ТПП подчеркнули, что административное регулирование цен не может рассматриваться как «эффективная мера поддержки» населения с низкими доходами, потому что временные результаты регулирования цен правительством могут обернуться рядом негативных последствий и потенциальными рисками, которые угрожают развитию производства и благосостоянию населения.

21 мая президент России Владимир Путин заявил о том, что резкие колебания цен на социально-значимые продукты обостряются за счет нестабильной мировой конъюнктуры. Он добавил, что российское правительство располагает конкретными решениями в области консолидации ценовой политики государств ЕАЭС на рынке сахара.

В конце прошлого года Владимир Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. По словам российского лидера, рост вызван экономическими причинами, но не имеет отношения к пандемии коронавируса и уровню производства.

В декабре правительство РФ ввело механизм сдерживания цен на базовые продукты питания, среди которых сахар, хлеб и подсолнечное масло. В ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 апреля Путин указал на недостаточность точечных мер в борьбе с ростом цен.

12 мая премьер-министр Михаил Мишустин заявил об ответственности производителей и торговых сетей за рост цен на продукты. По его словам, одной из причин роста цен стала «жадность отдельных производителей и торговых сетей». Глава правительства призвал российских производителей зарабатывать за счет экспорта, но не в ущерб интересам своих покупателей в России. В Кремле, комментируя слова Мишустина, заявили, что меры, принимаемые для регулировки цен, должны иметь рыночный характер.

18 мая первый вице-премьер России Андрей Белоусов поручил Минэкономразвития, Минсельхозу и Минпромторгу представить оценки рисков роста цен для населения. Он также поручил представить в правительство «описание прогнозной оценки рисков роста цен для населения, графические формы представления этих данных».

Кроме того, ответственные ведомства должны направить в кабмин прогноз на восемь недель по оценке влияния ситуации с ценами на мировом рынке на изменение цен на социально значимые товары в России.