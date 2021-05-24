Минский аэропорт назвал причину остановки посадки на рейс во Франкфурт

Посадка на рейс Lufthansa Минск–Франкфурт была остановлена из-за электронного письма о возможном теракте, сообщила 24 мая пресс-служба минского аэропорта.

«На электронную почту национального аэропорта поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск–Франкфурт. Вылет был запланирован на 14:20. Посадка на данный рейс была приостановлена», — говорится в сообщении воздушной гавани в Telegram-канале.

В пресс-службе также отметили, что в соответствии с республиканскими нормативными правовыми актами в области авиационной безопасности в подобных ситуациях подразделениями авиационной безопасности аэропорта должны быть приняты исчерпывающие меры в целях обеспечения безопасности пассажиров, экипажей и воздушных судов.

В настоящее время осуществляются процедуры по повторному досмотру воздушного судна и всего, что на нем будет перевозиться.

О происходящем проинформированы все заинтересованные стороны, добавили в ведомстве.

Накануне стало известно, что самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. В Сети обнародовали запись разговора пилота самолета и белорусского авиадиспетчера, согласно которой диспетчер рекомендовал борту приземлиться «в целях безопасности». Пилот также спросил о том, откуда пришло письмо о минировании, на что диспетчер ответил, что оно поступило на e-mail службы безопасности аэропорта.

На борту судна находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки авиасредства его задержали. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна. Информация о минировании не подтвердилась: самолет оказался безопасен.

Страны Запада резко раскритиковали Минск. Так, Литва заявила о намерении работать с другими государствами над закрытием белорусского неба для международных рейсов и рекомендовала не въезжать в Белоруссию своим гражданам. Латвийская авиакомпания airBaltic отказалась проводить полеты над территорией Белоруссии. Глава МИД ФРГ Хайко Маас также заявил, что инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета является вопиющим вмешательством в гражданское авиасообщение в Европе и не может остаться без ответа со стороны Евросоюза.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заверил, что в белорусском МИДе пообещали вести данное дело максимально прозрачно, следуя всем международным правилам.