Гражданам Литвы рекомендовали покинуть Белоруссию

Власти Литвы рекомендовали гражданам страны воздержаться от поездок в Белоруссию, а тем, кто сейчас находится в стране, вернуться на родину. Об этом 24 мая говорится в сообщении МИД страны.

«Принимая во внимание события 23 мая, когда пассажирский самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины–Вильнюс, был вынужден приземлиться и возникла угроза безопасности и жизни людей, министерство иностранных дел призывает граждан Литвы не въезжать на территорию Белоруссии. Граждане республики должны покинуть эту страну», — говорится в сообщении ведомства.

Также премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна не будет пропускать рейсы, которые намерены пересечь воздушное пространство Белоруссии.

Ранее в этот день сообщалось, что Генеральная прокуратура Литвы возбудила уголовное дело после вынужденной посадки в Минске самолета компании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс.

Заместитель генерального комиссара полиции Литвы Арунас Арлаускас заявил, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о захвате воздушного судна. Сейчас опрашиваются свидетели. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов после посадки самолета в Вильнюсе также допросили пилотов.

Днем ранее самолет компании Ryanair экстренно сел в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании. Для сопровождения экстренно севшего в Минске самолета был поднят истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. МВД Белоруссии подтвердило факт задержания Протасевича в аэропорту Минска.

В тот же день глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что действия Белоруссии в отношении основателя Telegram-канала Романа Протасевича будут иметь серьезные последствия, как и инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас также заявил, что инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair является вопиющим вмешательством в гражданское авиасообщение в Европе и не может остаться без ответа со стороны Евросоюза (ЕС).

В декабре 2020 года КГБ Белоруссии включил создателя NEXTA Степана Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. МИД Белоруссии обратился к Польше с требованием в кратчайшие сроки выдать обоих граждан.