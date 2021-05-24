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Кешбэк на уже купленные детские путевки стартует 15 июня

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В России программа кешбэка на летний отдых детей для путевок, приобретенных заранее вне участия в программе, стартует 15 июня и продлится до конца октября. Об этом в понедельник, 24 мая, объявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании российского премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

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Он подчеркнул, что оформить возврат средств за отдых можно будет через портал госуслуг.

«Логика в том, что для получения средств необходим факт подтверждения отдыха ребенка в лагере, соответственно, сразу после окончания первой смены, это 15 июня, родители этих детей обращаются за возвратом», — заявил Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что до конца недели с участием Минпросвещения и Минфина завершится оценка объема необходимых средств и будут внесены соответствующие документы на утверждение. Чернышенко уточнил, что по расчетам на программу «детского кэшбека» понадобится 12 млрд рублей, в том числе 5 млрд уже выделенных средств.

Администрация лагерей в субъектах Минпросвещения совместно с региональными уполномоченными органам для координации работы с населением до 29 мая развернут специализированные региональные штабы. В них будут собирать информации о факте оказания услуги и внесения данных о ней в личные кабинеты на портале госуслуг, добавил он.

Также вице-премьер сообщил, что для сбора информации от граждан уже запущены горячие линии. После этого Чернышенко попросил Мишустина поддержать расширение программы возврата средств за детские путевки на таких условиях.

В свою очередь глава кабмина попросил в кратчайшие сроки подготовить все необходимы документы.

Поручение правительству России рассмотреть вопрос о туристическом кешбэке на летний отдых детей для тех, кто уже купил путевки дал президент страны Владимир Путин 19 мая.

Тогда же Чернышенко сообщил, что программа «детского кэшбека» будет запущена уже 25 мая. По его словам, в ней примут участие около 1 тыс. детских лагерей со всей страны.

13 мая, правительство России выделило на реализацию программы детского туристического кешбэка 5 млрд рублей.

Родители смогут приобретать путевки в детские лагеря по всей стране и в течение пяти дней получать автоматический возврат денежных средств на карту «Мир». Возврат составит 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей.

Днем ранее в стране до конца года продлили программу туристического кешбэка.

О необходимости продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года Путин рассказал 21 апреля в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному. Также он предложил возвращать родителям 50% стоимости путевки детей в летние лагеря.

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