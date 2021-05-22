Дешево и привито: куда поехать отдохнуть со «Спутником V»

Если привиться «Спутником V», можно значительно сэкономить на ПЦР-тестах: как минимум восемь стран готовы пускать вакцинированных российских путешественников без необходимости проходить тестирование и отбывать карантин. При этом отдых в ближнем зарубежье будет еще и бюджетным: ночь в отеле в Грузии обойдется в 1,3 тыс. рублей, в Армении — в 1,7 тыс., недороги также Молдавия и Таджикистан . Европа обойдется подороже, но тоже доступна: россиянам рады в Греции, Хорватии, Болгарии и на Кипре. У самостоятельных российских путешественников бьет рекорды по популярности Ереван, рассказали «Известиям» в туристических сервисах: туда есть прямые рейсы, не нужен загранпаспорт, нет языкового барьера.

Хочу в Европу

Кипр принимает российских туристов с прививками «Спутником V», ПЦР-тест сдавать не нужно. Отправиться в поездку можно сразу после введения второй дозы вакцины . За сутки до вылета путешественникам необходимо заполнить анкету на сайте Cyprus Flight Pass и загрузить туда сертификат о прохождении вакцинации на английском языке.

Для въезда на Кипр россиянам нужна виза — получить ее можно в электронном виде бесплатно на государственном портале. Провиза действительна для однократной поездки в республику на срок до 90 дней. Кроме того, въехать можно по шенгенской визе в случае ее наличия у туриста.

По данным сервиса по поиску авиабилетов Aviasales, долететь на остров напрямую из Москвы можно за 56 тыс. рублей (здесь и далее стоимость билетов туда-обратно), с пересадкой — за 22-29 тыс. (для расчета взята неделя с 14 по 20 июня). Средняя стоимость ночи в отеле три звезды в июне — 4,3 тыс. рублей, сообщили «Известиям» в туристическом сервисе OneTwoTrip.

Туристы на Кипре могут посещать пляжи, природные достопримечательности, летние веранды кафе. Комендантский час действует с полуночи до пяти утра. Эпидемическая ситуация на острове спокойная, в последнюю неделю: по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), там ежедневно выявляют менее 200 новых случаев коронавируса.

Дешево и привито3 Фото: REUTERS/Louiza Vradi

Греция также разрешила въезд привитым «Спутником V» россиянам, причем достаточно предоставить сертификат на русском языке. После второй дозы вакцины должны пройти две недели.

Перед поездкой необходимо получить греческий «шенген», выезжать по нему в другие страны Евросоюза нельзя. Расходы на визу — около 3 тыс. рублей. Кроме того, нужно заполнить специальную форму на государственном портале и получить QR-код.

Из Москвы можно долететь напрямую в Афины или Салоники, на греческие острова рейсы пока не разрешены. Квоты на количество туристов в неделю Греция отменила, но рейсов катастрофически не хватает, поэтому билеты на июнь дорогие — около 60 тыс. рублей. С пересадкой можно добраться вдвое дешевле — за 22–33 тыс. Средняя стоимость ночи — 3,6 тыс. рублей.

Серьезных ограничений для туристов в Греции нет, хотя рестораны пока принимают гостей только на открытых верандах. Эпидемическая обстановка умеренная, суточный прирост новых случаев COVID-19 — от 1,3 до 3 тыс. ежедневно.

В Болгарии туристы могут сэкономить на жилье: ночь в трехзвездочном отеле обойдется в среднем в 2,3 тыс. рублей. Тем не менее авиабилет из Москвы в Софию с более-менее удобной пересадкой стоит 45–50 тыс., а прямые рейсы из России до сих пор не разрешены. В страну нужно делать визу. Болгария признает прививку «Спутником V», второй укол должен быть сделан за 14 дней до поездки. В стране ежесуточно фиксируют менее 700 новых случаев коронавируса.

Хорватия готова принимать российских туристов с прививкой «Спутником V» спустя две недели после введения второй дозы, сертификат должен быть на английском языке. Перед поездкой нужно заполнить специальную форму, а также получить визу. Добраться в приморский Дубровник из Москвы с пересадкой можно за 32 тыс. рублей. Ночь в отеле обойдется в среднем в 3,3 тыс. В стране ежедневно фиксируют до тысячи новых случаев ковида.

Дешево и привито1 Фото: Global Look Press/CEibner-Pressefoto/EXPA/Feichter

На все эти страны — Грецию, Кипр, Болгарию, Хорватию — есть огромный отложенный спрос, который не удовлетворен из-за отсутствия или малого количества рейсов, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

— В Грецию самолетов катастрофически не хватает, их всего пять в неделю. На Кипр есть только грузопассажирские рейсы шести российских авиакомпаний, которыми тем не менее могут пользоваться самостоятельные туристы. В остальные страны можно добраться лишь с пересадками. Поэтому потока путешественников как такового туда из России нет, — сказал он.

Близко и недорого

Привитые россияне могут посетить и Грузию — необходимо подтвердить наличие двух доз вакцины (таким образом, «Спутник Лайт» туристам не подходит) . Перед поездкой нужно также заполнить электронную анкету на сайте правительства.

Грузия — рекордсмен по дешевизне для туристов. Ночь в отеле «три звезды» обойдется лишь в 1,3 тыс. рублей, затрат на визу нет. Прямого авиасообщения у этой страны с Россией нет, но с пересадкой можно добраться примерно за 25 тыс. рублей.

Комендантский час в Грузии действует с 23:00 до 5:00. Рестораны и кафе работают по будням, но скоро начнут принимать посетителей и в выходные — правда, только на летних верандах. Эпидобстановка спокойная, в сутки регистрируют до 1,5 тыс. случаев коронавируса.

Дешево и привито2 Фото: Global Look Press/Geisler-Fotopres/Christoph Hardt

Армения готова принимать туристов, прошедших полный цикл вакцинации, в том числе «Спутником V», ПЦР-тесты не нужны. Уточнений относительно того, сколько времени должно пройти после введения второй дозы вакцины, нет.

— Армения стала главным зарубежным направлением у россиян на май-июнь: туда продано почти 40% от всех авиабилетов. Отдохнуть там можно недорого: ночь в отеле «три звезды» обойдется в среднем в 1,7 тыс. рублей, — рассказали в OneTwoTrip.

Россиянам виза в Армению не нужна. Авиабилеты на прямые рейсы можно купить за 22 тыс. рублей. Заболеваемость коронавирусом в Армении уверенно идет на спад: в сутки фиксируют менее 300 новых случаев.

Недорого можно забронировать отель и в Молдавии — за 2 тыс. рублей в сутки. Для въезда в страну достаточно предоставить сертификат о вакцинации на русском языке, виза не нужна. Авиабилеты на прямой рейс из Москвы в Кишинев и обратно обойдутся примерно в 21 тыс. рублей. Заболеваемость ковидом в стране снижается, в сутки регистрируют чуть более 150 новых случаев.

Таджикистан готов принимать привитых российских туристов спустя как минимум месяц после получения ими второй дозы вакцины. Виза россиянам не требуется. Страну можно назвать одной из самых безопасных для поездок: новых случаев коронавируса там не фиксируют. Всего заболело 13,7 тыс. человек, скончались 91. Ночь в отеле «три звезды» в среднем обойдется в 3,4 тыс. рублей, авиабилет из Москвы в Ташкент — в 27–35 тыс.

Популярность Армении можно объяснить тем, что туда есть прямые рейсы, не нужен заграничный паспорт, нет языкового барьера и это в целом гостеприимная страна, отметил Дмитрий Горин. На Таджикистан также высокий спрос, но туда летает всего один рейс в неделю. Молдавия очень востребована как транзитное направление. А вот в Грузию, по словам эксперта, авиасообщение официально закрыто, тем не менее туристы добираются туда через третьи страны — в первую очередь с пересадкой в Ереване.