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Кириенко подвел итоги марафона «Новое знание»

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Трехдневный марафон «Новое знание» вызвал большой интерес со стороны участников, спикеров, а также пользователей интернета. Об этом 22 мая заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, подводя итоги мероприятия.

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Он отметил, что за три дня трансляции ее посмотрели более 20 млн человек. Сами участники высоко оценили «Новое знание», сказал он.

«У нас ряд ребят, которые приходили на протяжении всех трех дней. Это большая работа, серьезная. Кто-то даже говорил, что очень здорово, но мало. Интерес есть, интерес большой. Очень хорошие лекторы и спикеры, которым есть что рассказать», — подчеркнул Кириенко.

Кириенко поблагодарил всех спикеров, которые провели лекции в рамках марафона. Он рассказал, что выступающие также отметили высокий уровень аудитории. По словам заместителя руководителя администрации президента, слушатели задавали содержательные и умные вопросы.

Он добавил, что участников «Нового знания» удалось собрать благодаря президенту России Владимиру Путину.

«Вы же слышали сегодня приветствие президента Владимира Владимировича Путина, чьей идеей было обновление общества «Знание». Он сказал об этом месяц назад в выступлении с посланием к Федеральному собранию. И вот уже обновленное общество «Знание» провело свой первый марафон», — заключил Кириенко.

Марафон «Новое знание» стартовал 20 мая и прошел в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. В программе форума было более 100 дискуссий, лекций, открытых уроков и мастер-классов.

Одним из спикеров стал американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Он анонсировал скорое официальное появление Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ и сообщил, что компания рассматривает Россию в качестве одного из возможных мест для размещения заводов по производству электромобилей.

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