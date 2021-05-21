Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск анонсировал скорое официальное появление Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ. Об этом он сказал в пятницу, 21 мая, на российском марафоне «Новое знание».

«Я думаю, мы близки к присутствию в России. Говоря более широко, также в Казахстане, в соседних регионах», — сказал Маск, отвечая на вопросы участников форума по видеосвязи.

По словам изобретателя, сейчас компания рассматривает Россию в качестве одного из возможных мест для размещения заводов по производству электромобилей.

«У нас есть завод в Шанхае... Мы хотим, что у нас были заводы в других частях мира, потенциально мы рассматриваем Россию», — сказал он.

Также в ходе марафона «Новое знание» Маск рассказал, что будет в мире через 50 лет. По его словам, многое изменится — будут перемены в технологиях, станут доступны космические путешествия, будут активно проводиться исследования ДНК.

Марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Старт мероприятию накануне дал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Всего в программе форума запланировано более 100 дискуссий, лекций, открытых уроков и мастер-классов.