Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Премию президента РФ за вклад в укрепление нации увеличат до 5 млн рублей
Экономика
Илон Маск анонсировал скорое официальное появление Tesla в России
Мир
Американские ученые выявили новый вид коронавируса
Политика
Посольство РФ на Украине направило ноту протеста из-за акций в Киеве
Мир
Премьер-министр Венгрии анонсировал отмену масочного режима
Общество
Путин поздравил полярников с профессиональным праздником
Происшествия
Учащийся лицея напал на преподавателя с ножом в Прикамье
Мир
В Германии скончался народный художник СССР Таир Салахов
Общество
Генпрокурор РФ Игорь Краснов начал личный прием граждан в Новосибирске

Илон Маск анонсировал скорое официальное появление Tesla в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск анонсировал скорое официальное появление Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ. Об этом он сказал в пятницу, 21 мая, на российском марафоне «Новое знание».

Все на своих: что изменит успешный полет корабля Илона Маска к МКС
В «Роскосмосе» рассказали, кто займет освобожденные американскими астронавтами места

«Я думаю, мы близки к присутствию в России. Говоря более широко, также в Казахстане, в соседних регионах», — сказал Маск, отвечая на вопросы участников форума по видеосвязи.

По словам изобретателя, сейчас компания рассматривает Россию в качестве одного из возможных мест для размещения заводов по производству электромобилей.

«У нас есть завод в Шанхае... Мы хотим, что у нас были заводы в других частях мира, потенциально мы рассматриваем Россию», — сказал он.

Также в ходе марафона «Новое знание» Маск рассказал, что будет в мире через 50 лет. По его словам, многое изменится — будут перемены в технологиях, станут доступны космические путешествия, будут активно проводиться исследования ДНК.

Марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Старт мероприятию накануне дал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Всего в программе форума запланировано более 100 дискуссий, лекций, открытых уроков и мастер-классов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021