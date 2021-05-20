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Кириенко дал старт трехдневному марафону «Новое Знание»

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Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко дал старт трехдневному марафону «Новое Знание», который пройдет с 20 по 22 мая.

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«Мы даем старт марафону «Новое Знание» — три дня, восемь студий по всем федеральным округам и городам нашей страны: от Дальнего Востока до Калининграда», — заявил он в четверг, 20 мая.

По словам Кириенко, к марафону подключатся почти все ученики старших классов со всей страны. Он подчеркнул, что школьники сами выбирают лектора, который им интересен и которого они хотят послушать, поскольку программа сформирована в соответствии с их запросами.

Организаторы принимали вопросы и предложения по программе и спикерам мероприятия с начала апреля, отметил Кириенко.

По его словам, перед участниками марафона выступят многие известные спикеры, в том числе американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.

«Перед нами в эти три дня [марафона] выступят Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герман Греф, Сергей Собянин, основатель Apple Стив Возняк, Олег Тиньков, Михаил Ковальчук, Валерий Гергиев, Илон Маск. Это мировые имена», — отметил Кириенко.

Марафон «Новое знание» пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности, например, история и культура, спорт, наука и технологии.

В программе форума запланировано более 100 дискуссий, лекций, открытых уроков и мастер-классов.

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