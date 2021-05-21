Илон Маск рассказал об изменениях в мире через 50 лет

Основатель и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, каким будет мир через 50 лет. По его словам, многое изменится — будут перемены в технологиях, станут доступны космические путешествия, будут активно проводиться исследования ДНК.

«То, что будет через 50 лет, сложно предвидеть. Будут большие перемены в сфере технологий, космических путешествий, исследований в области ДНК», — заявил Маск на российском марафоне «Новое знание» по видеосвязи в пятницу, 21 мая.

Соответствующий вопрос в ходе марафона Маску задал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Привет, Илон. Это российская молодежь, это молодые люди России, это будущее нашей страны. Они любят знания. И, конечно, они рады пообщаться с таким человеком, как ты», — сказал Песков.

Представитель Кремля также поблагодарил американского предпринимателя за участие в мероприятии.

Также в ходе выступления Маск анонсировал скорое официальное появление Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ. По его словам, компания рассматривает РФ в качестве одного из возможных мест для размещения заводов по производству электромобилей.

Марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Старт мероприятию накануне дал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Всего в программе форума запланировано более 100 дискуссий, лекций, открытых уроков и мастер-классов.