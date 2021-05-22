Байден отшутился на вопрос о фотографиях НЛО в архивах Пентагона

Президент США Джо Байден в пятницу, 21 мая, во время пресс-конференции прокомментировал высказывание бывшего американского лидера Барака Обамы о фотографиях НЛО. Видео выступления размещено в Twitter Белого дома.

Ранее 44-ый глава американской администрации заявил в телепрограмме о наличии снимков НЛО в секретных архивах Пентагона, уточнив, что секретных тайных лабораторий с инопланетянами и их кораблями в США нет.

«Я бы спросил его снова», — ответил на просьбу прокомментировать слова Обамы.

Перед тем, как дать журналисту слово, Байден предупредил, что не хотел бы слышать от него подобные мемам вопросы, которые корреспондент, по словам главы государства, «обычно задает».

Слова и реакция президента вызвали аплодисменты присутствующих в зале.

21 мая Пентагон официально подтвердил, что опубликованное американским режиссером-документалистом Джереми Корбеллом видео с неопознанным летающим объектом (НЛО) является подлинным. В ведомстве рассказали, что материал будет рассмотрен целевой группой Пентагона по неопознанным воздушным явлениям. Она была создана в 2020 году для «получения информации о природе и происхождении» подобных объектов.

18 мая экс-президент США Барак Обама рассказал, что в секретных архивах военных фотографий есть изображения, на которых запечатлены так называемые летающие тарелки. По его словам, их принцип полета не поддается объяснению.