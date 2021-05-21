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Пентагон подтвердил подлинность видео с НЛО над Калифорнией

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Пентагон официально подтвердил, что опубликованное американским режиссером-документалистом Джереми Корбеллом видео с неопознанным летающим объектом (НЛО), является подлинным.

На кадрах, которые появились в профиле режиссера в социальной сети Instagram в 2019 году, запечатлен неопознанный летающий объект, который быстро двигается по ломанной траектории над водой возле города Сан-Диего в штате Калифорния. После совершения маневров НЛО исчез неподалеку от корабля USS Omaha. При этом сам документалист отмечал, что объект скрылся сразу же после входа в воду.

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После публикации видео на поиски НЛО была отправлена подводная лодка. Однако объект так и не смогли найти.

Министерство обороны США подтвердило подлинность кадров. В ведомстве рассказали, что материал будет рассмотрен Целевой группой Пентагона по неопознанным воздушным явлениям. Она была создана в 2020 году для «получения информации о природе и происхождении» подобных объектов, сообщило 18 мая издание NBC News.

Также 18 мая экс-президент США Барак Обама рассказал, что в секретных архивах военных фотографий есть изображения, на которых запечатлены так называемые летающие тарелки. По его словам, их принцип полета не поддается объяснению.

6 апреля бывший глава ЦРУ Джейс Вулси не исключил существования НЛО. Он также поделился историей, когда самолет его знакомого остановился на высоте, которая составляла более 12 тыс. м, после чего аппарат перестал вести себя «как обычный самолет».

В январе пилот «Пакистанских международных авиалиний» сообщил, что стал свидетелем движения неопознанного летающего объекта над городом Рахимъяр-Хан в провинции Пенджаб. Он уточнил, что НЛО был очень ярким, несмотря на солнечную погоду.

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