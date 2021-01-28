Пакистанский пилот сообщил об НЛО над Пенджабом

Пилот «Пакистанских международных авиалиний» заявил, что стал свидетелем движения неопознанного летающего объекта над городом Рахимъяр-Хан в провинции Пенджаб. Об этом в среду, 27 января, сообщает телеканал Geo News.

По его словам, НЛО был очень ярким, несмотря на присутствие солнечного света. Пилот отметил, что очень редко видел такой яркий объект днем. Он добавил, что объект не был планетой или звездой, а мог быть «космической станцией» или «искусственной планетой».

Представитель «Пакистанских международных авиалиний» сообщил, что НЛО был замечен 23 января около 16.00 во время полета из Карачи в Лахор. Согласно данным отчета, самолет находился на высоте 10,5 тыс. метров над землей, когда был замечен неопознанный объект.

«Еще слишком рано говорить, что это был за объект. На самом деле, мы, возможно, вообще не сможем сказать, что это был за объект. Однако кое-что было замечено, об этом было сообщено в соответствии с протоколом», — сказал представитель авиакомпании.

Помимо пилота, неопознанный объект заметили многие жители Рахимъяр-Хана и сняли его на видео. На распространившихся в интернете видеозаписях в дневном небе можно увидеть яркую точку.

В сентябре бывший пилот истребителя ВМС США Дэвид Фравор рассказал о своей встрече с НЛО в 2004 году. Он сообщил, что замеченный им объект напоминал по форме драже «Тик-так» и мог глушить радары.