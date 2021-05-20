Обама рассказал о фотографиях НЛО в секретных военных архивах

Бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама рассказал о том, что в секретных архивах военных фотографий есть изображения, на которых запечатлены так называемые летающие тарелки. Об этом он сообщил во вторник, 18 мая, в эфире передачи с Джеймсом Корденом, передает телеканал CNN.

По словам бывшего американского президента, принцип полета подобных объектов не поддается объяснениям.

Обама также сообщил, что когда он впервые прибыл в Белый дом, его первый вопрос касался наличия у США специальных хранилищ с инопланетными кораблями и доказательствами существования внеземных цивилизаций, на что ему дали отрицательный ответ.

Однако он отметил, что у США все-таки имеются кадры небесных объектов, определение которым дать весьма затруднительно.

Ранее, 6 апреля, бывший глава ЦРУ Джейс Вулси заявил о том, что он не исключает существования неопознанных летающих объектов. Он также поделился историей, когда самолет его знакомого остановился на высоте, которая составляла более 12 тыс. м, после чего аппарат перестал вести себя «как обычный самолет».

В середине августа прошлого года минобороны США подтвердило создание рабочей группы по изучению НЛО. Согласно заявлению, она займется изучением природы происхождения НЛО, а также их обнаружением, анализом и составлением каталогов объектов, которые потенциально могут нести угрозу нацбезопасности Соединенных Штатов.

В конце апреля минобороны США опубликовало на своем сайте три несекретных видеозаписи, на которых показаны «неопознанные явления». Один из роликов был снят в ноябре 2004 года, а два других — в январе 2015-го. Они появились в интернете в 2007 и 2017 годах без разрешения американского военного ведомства.