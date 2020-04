Пентагон опубликовал видеоролики с НЛО

Министерство обороны США опубликовало на своем сайте три несекретных видеозаписи, на которых показаны «неопознанные явления».

Об этом сообщается в заявлении Пентагона в понедельник , 27 апреля.

Один из роликов снят в ноябре 2004 года, а два других — в январе 2015-го. Они появились в интернете в 2007 и 2017 годах без разрешения американского военного ведомства.

На записях, сделанных с военных самолетов, видны летающие объекты. Они не напоминают ни самолеты, ни вертолеты, ни другие известные летательные аппараты.

«Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как «неопознанные», — говорится в заявлении Пентагона.

В октябре 2019 года министерство обороны США и компания To The Stars Academy of Arts & Science заключили контракт на изучение якобы искусственно созданных физических артефактов инопланетного происхождения. Сами «инопланетные образцы» описываются как небольшие слоистые изделия на основе висмута, магния и цинка и пластина круглой формы из черного и серебристого металлов.