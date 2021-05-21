Маск выступил за усиление диалога между Россией и США

Глава компании Tesla Илон Маск выступил за усиление диалога между Россией и Соединенными Штатами, заявив, что между странами должно быть больше коммуникаций.

«Господин (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий. — Ред.) Песков предложил мне это сделать. Мне кажется, мы налаживаем контакты, это замечательно, что у нас будет больше коммуникации между США и Россией», — сказал Маск во время выступления на российском марафоне «Новое знание» по видеосвязи.

Помимо этого, Илон Маск анонсировал скорое официальное появление автомобилей Tesla в России и других стран СНГ. По его словам, он рассматривает Россию в качестве возможного места размещения завода по производству электромобилей.

«У нас есть завод в Шанхае... Мы хотим, чтобы у нас были заводы в других частях мира, потенциально мы рассматриваем Россию», — сказал Маск.

Накануне заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко дал старт марафону «Новое знание», который пройдет с 20 по 22 мая. Он сообщил, что одним из известных спикеров, которые выступят на мероприятии, станет американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.

Марафон «Новое знание» пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности — например, история и культура, спорт, наука и технологии.

В программе форума запланировано более 100 дискуссий, лекций, открытых уроков и мастер-классов.