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Одна из ниток энергомоста в Крым впервые получила повреждение

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Энергомост, обеспечивающий бесперебойные поставки электричества в Крым, работает в штатном режиме. Об этом 20 мая заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

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Рисков нарушения подачи электричества потребителям на полуострове нет. По данным Минэнерго, сбоев в работе энергомоста не зафиксировано, отметил он.

О том, что одна из четырех ниток энергетического моста получила повреждение ранее 20 мая на заседании профильного комитета Госсовета региона заявил министр топлива и энергетики Республики Крым Евгений Рукавишников. Как он объяснил, повреждена «одна фаза Тамань–Кафа, первая цепь».

«Что вызвало сокращение ресурса резерва, который имелся, на 25%», — уточнил министр.

Рукавишников назвал повреждение «первым звоночком». Он призвал полуостров использовать собственные источники энергии.

С территории Краснодарского края в Крым тянутся четыре кабельные линии. Как пишет «Газета.ру», профильные службы проводили переключение поврежденной жилы на резервную.

Крым стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение региона в состав России. В ноябре 2015 года Крым стал получать электричество по энергомосту, проведенному через Керченский пролив, из Краснодарского края. Весной 2016-го заработали все четыре нитки энергомоста.

В 2019 году были запущены вторые энергоблоки Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе.

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