Одна из ниток энергомоста в Крым впервые получила повреждение

Министр топлива и энергетики Республики Крым Евгений Рукавишников сообщил о повреждении одной из четырех ниток энергомоста, который обеспечивает бесперебойные поставки электроэнергии в республику из других российских субъектов.

«По полученной вчера оперативной информации, повреждена одна из ниток энергомоста — одна фаза Тамань–Кафа, первая цепь. Что вызвало сокращение ресурса резерва, который имелся, на 25%», — рассказал он на заседании профильного комитета Госсовета региона в четверг, 20 мая.

Рукавишников уточнил, что с территории Краснодарского края в Крым тянутся четыре кабельные линии. По его словам, переключение на них занимает немалое количество времени. Так, для этого необходимо с обеих сторон — Тамани и Крыма — переключить фазу, это достаточно жесткий кабель, диаметр которого приравнивается к 200–250 мм.

«И (его. — Ред.) надо переключить на ту поврежденную фазу, которая есть. Одну жилу мы уже использовали — это такой первый звоночек», — уточнил министр.

Рукавишников подчеркнул, что полуострову нужно использовать собственные источники энергии. Кроме того, Крым должен задействовать энергомост только в качестве резервного источника энергоснабжения республики.

Крым стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав России. В ноябре 2015 года Крым стал получать электричество по энергомосту, проведенному через Керченский пролив, из Краснодарского края. Весной 2016-го заработали все четыре нитки энергомоста.

В 2019 году были запущены вторые энергоблоки Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе. После ввода в эксплуатацию двух станций Крым получает дополнительные 940 МВт. При этом около трети электроэнергии полуостров получает по энергомосту из других регионов России.