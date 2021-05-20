В Минэнерго заявили о штатной работе энергомоста в Крым

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в четверг, 20 мая, заявил, что энергомост, который обеспечивает бесперебойные поставки электроэнергии в Крым из других российских субъектов, работает в штатном режиме.

По его словам, рисков нарушения энергоснабжения потребителей полуострова нет.

«Энергомост с территории Краснодарского края в Крым работает в штатном режиме, сбоев в работе не фиксировалось», — приводит его слова пресс-служба ведомства.

Уточняется, что подводная часть четырех линий энергомоста состоит из трех кабелей, по которым непосредственно осуществляется переток энергии, и одного резервного.

«На одном из резервных кабелей проводятся ремонтные работы. Эти профилактические работы по восстановлению работоспособности на объем перетока электроэнергии не оказывают влияния, никаких рисков нарушений энергоснабжения потребителей нет», — отметил Шульгинов.

Также министр добавил, что с началом работы Таврической и Балаклавской ТЭС энергосистема полуострова стала не только обеспечивать Крым необходимой электроэнергией, но и стала профицитной. Таким образом, поставки электроэнергии по энергомосту идут как в Крым, так и с полуострова.

Ранее в четверг министр топлива и энергетики Республики Крым Евгений Рукавишников сообщил о повреждении одной из четырех ниток энергомоста. Речь шла о фазе Тамань–Кафа. В результате повреждения, по словам главы ведомства, ресурс резерва электроэнергии сократился на 25%.

Министр напомнил, что с территории Краснодарского края в Крым тянутся четыре кабельные линии. По его словам, переключение на них занимает немалое количество времени. Так, для этого необходимо с обеих сторон — Тамани и Крыма — переключить фазу, это достаточно жесткий кабель, диаметр которого приравнивается к 200–250 мм.

Рукавишников назвал повреждение «первым звоночком». Он призвал полуостров использовать собственные источники энергии, а энергомост, по его словам, нужно задействовать только в качестве резервного источника энергоснабжения республики.

Крым стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение региона в состав России. В ноябре 2015 года Крым стал получать электричество по энергомосту, проведенному через Керченский пролив, из Краснодарского края. Весной 2016-го заработали все четыре нитки энергомоста.

В 2019 году были запущены вторые энергоблоки Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе. После ввода в эксплуатацию двух станций Крым получает дополнительные 940 МВт. При этом около трети электроэнергии полуостров получает по энергомосту из других регионов России.