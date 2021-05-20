Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Центре имени Гамалеи анонсировали исследования «Спутника V» на детях
Мир
Около 65% жителей Украины сочли курс государства неправильным
Мир
Президент Азербайджана заявил о готовности сотрудничать с Арменией
Происшествия
Одна из ниток энергомоста в Крым впервые получила повреждение
Спорт
Россия разрешила безвизовый въезд иностранным болельщикам на Евро-2020
Наука
Университет Иннополис получил российский патент на суперзащищенный дрон
Мир
Украинский Boeing совершил аварийную посадку в Одессе
Авто
В России началось производство «ГАЗели NN»
Общество
Путин поддержал идею присвоить 11 городам звание «Город трудовой доблести»

В Минэнерго заявили о штатной работе энергомоста в Крым

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в четверг, 20 мая, заявил, что энергомост, который обеспечивает бесперебойные поставки электроэнергии в Крым из других российских субъектов, работает в штатном режиме.

Первый в путь: Крым ждет роста потока туристов
Первый пассажирский поезд прибыл на полуостров с материка в ночь на 25 декабря

По его словам, рисков нарушения энергоснабжения потребителей полуострова нет.

«Энергомост с территории Краснодарского края в Крым работает в штатном режиме, сбоев в работе не фиксировалось», — приводит его слова пресс-служба ведомства.

Уточняется, что подводная часть четырех линий энергомоста состоит из трех кабелей, по которым непосредственно осуществляется переток энергии, и одного резервного.

«На одном из резервных кабелей проводятся ремонтные работы. Эти профилактические работы по восстановлению работоспособности на объем перетока электроэнергии не оказывают влияния, никаких рисков нарушений энергоснабжения потребителей нет», — отметил Шульгинов.

Также министр добавил, что с началом работы Таврической и Балаклавской ТЭС энергосистема полуострова стала не только обеспечивать Крым необходимой электроэнергией, но и стала профицитной. Таким образом, поставки электроэнергии по энергомосту идут как в Крым, так и с полуострова.

Ранее в четверг министр топлива и энергетики Республики Крым Евгений Рукавишников сообщил о повреждении одной из четырех ниток энергомоста. Речь шла о фазе Тамань–Кафа. В результате повреждения, по словам главы ведомства, ресурс резерва электроэнергии сократился на 25%.

Министр напомнил, что с территории Краснодарского края в Крым тянутся четыре кабельные линии. По его словам, переключение на них занимает немалое количество времени. Так, для этого необходимо с обеих сторон — Тамани и Крыма — переключить фазу, это достаточно жесткий кабель, диаметр которого приравнивается к 200–250 мм.

Рукавишников назвал повреждение «первым звоночком». Он призвал полуостров использовать собственные источники энергии, а энергомост, по его словам, нужно задействовать только в качестве резервного источника энергоснабжения республики.

Крым стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение региона в состав России. В ноябре 2015 года Крым стал получать электричество по энергомосту, проведенному через Керченский пролив, из Краснодарского края. Весной 2016-го заработали все четыре нитки энергомоста.

В 2019 году были запущены вторые энергоблоки Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе. После ввода в эксплуатацию двух станций Крым получает дополнительные 940 МВт. При этом около трети электроэнергии полуостров получает по энергомосту из других регионов России.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021