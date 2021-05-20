Эксперт назвал бесперспективной идею Зеленского о референдуме по Донбассу

Идея президента Украины Владимира Зеленского о референдуме касательно конфликта в Донбассе является бесперспективной для восстановления мира в регионе. Об этом в четверг, 20 мая, заявил «Известиям» специалист Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

По его словам, такой референдум даст Киеву более весомый аргумент для отказа от Минских соглашений.

«Для того чтобы определить более конкретные последствия такого референдума, необходимо понять, какие вопросы будут внесены в бюллетень. Но в целом эта идея бесперспективна для восстановления мира в Донбассе. Ведь результаты будут фиксировать новые условия, которые лишь уведут стороны конфликта от мира, а не приблизят его», — подчеркнул эксперт.

Ранее в этот день в ходе пресс-конференции во случаю второй годовщины вступления в должность президента Зеленский упомянул о планах властей представить на рассмотрение общества референдум по разрешению ситуации в Донбассе.

Также украинский лидер отметил, что конфликт в Донбассе можно сравнить с шахматной партией, где Киев играет белыми и сразу без половины фигур. Вместе с тем Зеленский заявил, что у него есть четкое видение необходимых мер по урегулированию конфликта и на выбранном им пути он «ничего не боится».

Помимо этого, глава государства указал на необходимость прямого разговора с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта в Донбассе параллельно с переговорами в режиме «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия и Франция). Кроме того, украинский лидер рассказал о начале контактов с представителями президента РФ по встрече глав двух государств.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.