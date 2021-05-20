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Эксперт назвал бесперспективной идею Зеленского о референдуме по Донбассу

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Идея президента Украины Владимира Зеленского о референдуме касательно конфликта в Донбассе является бесперспективной для восстановления мира в регионе. Об этом в четверг, 20 мая, заявил «Известиям» специалист Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

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По его словам, такой референдум даст Киеву более весомый аргумент для отказа от Минских соглашений.

«Для того чтобы определить более конкретные последствия такого референдума, необходимо понять, какие вопросы будут внесены в бюллетень. Но в целом эта идея бесперспективна для восстановления мира в Донбассе. Ведь результаты будут фиксировать новые условия, которые лишь уведут стороны конфликта от мира, а не приблизят его», — подчеркнул эксперт.

Ранее в этот день в ходе пресс-конференции во случаю второй годовщины вступления в должность президента Зеленский упомянул о планах властей представить на рассмотрение общества референдум по разрешению ситуации в Донбассе.

Также украинский лидер отметил, что конфликт в Донбассе можно сравнить с шахматной партией, где Киев играет белыми и сразу без половины фигур. Вместе с тем Зеленский заявил, что у него есть четкое видение необходимых мер по урегулированию конфликта и на выбранном им пути он «ничего не боится».

Помимо этого, глава государства указал на необходимость прямого разговора с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта в Донбассе параллельно с переговорами в режиме «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия и Франция). Кроме того, украинский лидер рассказал о начале контактов с представителями президента РФ по встрече глав двух государств.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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