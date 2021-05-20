Зеленский сравнил с шахматной партией конфликт в Донбассе

Конфликт в Донбассе можно сравнить с шахматами, где Киев играет белыми и без половины фигур. Об этом в четверг, 20 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по случаю второй годовщины вступления в должность главы государства.

Вместе с тем Зеленский заявил, что у него есть четкое видение необходимых мер по урегулированию конфликта в Донбассе и на выбранном им пути он «ничего не боится».

Кроме того, в ходе пресс-конференции президент Украины упомянул о планах властей представить на рассмотрение общества референдум по разрешению ситуации в Донбассе.

Также Зеленский указал на необходимость прямого разговора с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта в Донбассе параллельно с переговорами в режиме «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия и Франция).

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.