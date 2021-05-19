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Семь миллионов россиян стали невыездными из-за долгов

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Отдохнуть за границей не смогут 7 млн россиян — из-за долгов они стали невыездными, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Это почти в два раза больше, чем 10 месяцев назад, когда за пределы страны не могли выехать 4 млн должников, уточнили в ФССП.

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Дома останутся около трети от общего числа граждан с долгами — их в России 18,9 млн.

Однако показатели аналогичного периода прошлого года в этом превышены только на 500 тыс. человек, отметили в Национальной Ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Тем не менее число невыездных россиян в стране растет год от года: в апреле 2020-го их было 6,5 млн, годом раньше — 6,1 млн.

Подавляющее большинство невыездных — это клиенты банков, 90–95% имеют одновременно банковский кредит и заем в микрофинансовых организациях. Большая часть должников не платит по кредитам по причине трудного финансового положения, пояснил «Известиям» президент НАПКА Эльман Мехтиев.

Ограничение на выезд работает в отношении граждан, которые часто ездят за границу по работе, говорят коллекторы. В целом эта мера малоэффективна. За рубеж выезжает всего около 5% россиян, отметил председатель союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Каждому по долгам: 7 млн россиян не смогут отдохнуть за границей

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