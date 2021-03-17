Посол РФ ответил на призывы Украины к ФРГ помочь «вернуть» Крым

Возвращение Крыма в состав России было закономерным и стало логичным исходом тех событий, что происходили на Украине. Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев в ответ на заявление украинского коллеги Андрея Мельника о том, что ФРГ должна помочь Киеву «освободить полуостров».

«Ему (возвращению Крыма в состав России. — Ред) предшествовали события, которых на Западе предпочитают не замечать, вытеснять из памяти. Первопричиной внутриукраинского конфликта и всех последовавших за ним проблем был государственный переворот. Переворот, при котором были нарушены украинская конституция и все возможные нормы международного права», — цитирует Berliner Zeitung слова Нечаева.

Российский посол отметил, что европейские государства закрывали глаза на события, происходящие на майдане, и игнорировали тот факт, что сторонники переворота нарушали договоренности, достигнутые при участии стран Евросоюза.

«То, что здесь (в Германии. — Ред.) неверно называют «демократической революцией», в действительности привело к погромам и беспорядкам, убийствам и нападениям, запугиванию инакомыслящих и запретам политических партий, масштабным атакам на русский язык и некогда единое конфессиональное пространство православия», — добавил дипломат.

Нечаев подчеркнул, что сейчас Крым является одним из самых быстроразвивающихся регионов России, тогда как раньше, до 2014 года, полуостров не получал финансовой поддержки от властей Украины.

Ранее в этот день посол Украины в Германии Андрей Мельник попросил у Берлина помощи в «возвращении» Крыма. Он отметил, что на ФРГ лежит моральный долг прекратить тиранию, так как Германия дважды оккупировала Крым, где проводила беспощадную кампанию истребления населения.

Российский сенатор Алексей Пушков подобное заявление украинского дипломата назвал чушью. Он отметил, что данная тема не относится к вопросам, о которых серьезно думают в Германии, о чем давно дала понять канцлер ФРГ Ангела Меркель бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

16 марта глава МИД России Сергей Лавров заверил, что Крым навсегда останется с РФ, и Западу во главе с США этого изменить не удастся. Он добавил, что Москва продолжит вести работу по закреплению в сознании иностранных партнеров «реалий, связанных с возвращением полуострова домой».

В 2014 году по итогам референдума Крым вошел в состав России. В ходе него 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за присоединение к России. Украина до сих пор считает регион своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла о соответствии процедуры присоединения всем нормам международного права.