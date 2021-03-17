Аналитик объяснил падение рубля на фоне заявлений Байдена о России

Рубль упал на фоне высказываний президента США Джо Байдена о России, поскольку торговые роботы сработали на заголовки о санкциях. Об этом рассказал «Известиям» Михаил Васильев, главный аналитик «Совкомбанка» в среду, 17 марта.

«Рубль в моменте отреагировал на новость резким ослаблением на 1% и поднимался к 74 к доллару. Как обычно бывает в таких случаях торговые роботы сработали на заголовки о санкциях против России», — сказал эксперт.

По его словам, инвесторы опасаются введения новых экономических ограничений, в том числе против рублевого госдолга.

«Однако это не является нашим базовым сценарием. Полагаем, что на следующей неделе США ограничатся точечными санкциями и рубль отыграет часть потерь», — добавил Васильев.



В то же время против рубля сегодня играет снижение цен на нефть и ослабление валют развивающихся стран перед заседанием Федеральной резервной системы, отметил специалист.

В целом ожидается, что до конца марта рубль будет колебаться в районе 73–76 к доллару и 87–90 — к евро, заключил он.

Ранее в среду Байден сообщил в интервью телеканалу ABC News о том, что Москва должна ответить за вмешательство в американские выборы в прошлом году.

Так политик ответил на вопрос журналиста о своей реакции на доклад Национальной разведки США о якобы вмешательстве России в выборы, который опубликовали накануне. В нем в том числе утверждалось, что Москва якобы пыталась повлиять на ход голосования через дискредитацию кандидатуры Байдена и Демократической партии.

На фоне заявлений американского лидера, курс рубля ускорил падение по отношению к доллару и евро.

Также 17 марта минторг США пригрозил расширением экспортных ограничений против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Отмечалось, что рестрикции коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью, а некоторые исключения по авиации и космосу будет действовать до 1 сентября.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что опасны не сами санкции, а «санкционная риторика». По его словам, ее «будут поддерживать всегда», поскольку она бьет и по Минфину, и по бизнес-ожиданиям, а без таких ожиданий предпринимательство «жить не может».