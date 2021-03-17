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Рубль упал по отношению к доллару и евро после слов Байдена о России

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Курс рубля ускорил снижение по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи на 17 марта.

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По состоянию на 14:37 мск курс доллара расчетами на завтра рос на 85 коп. — до 73,7 рубля, курс евро — на 93 коп., до 87,68 рубля.

Курс рубля изменился на фоне высказываний американского президента Джо Байдена в интервью телеканалу ABC News о том, что Россия должна ответить за вмешательство в американские выборы в 2020 году.

Так Байден ответил на вопрос журналиста о своей реакции на доклад Национальной разведки США о якобы вмешательстве РФ в выборы, опубликованный накануне. В документе, в частности, утверждалось, что Москва якобы пыталась повлиять на ход голосования через дискредитацию кандидатуры Байдена и Демократической партии.

Также Байден сообщил, что ранее провел «долгий разговор» с Путиным, и добавил, что знает российского президента «довольно хорошо» и якобы предупреждал его о возможном ответе Вашингтона.

Как прокомментировала доклад официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, такими заявлениями американская разведка пытается оправдать свое существование. По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, доклад разведки США является не чем иным как информационным вбросом. Он отмечал, что нет никаких оснований для «такого рода умозаключений».

Минюст США, Федеральное бюро расследований, министерство внутренней безопасности и Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре со своей стороны не нашли свидетельств влияния иностранных государств на итоги президентских выборов.

Несмотря на это, Вашингтон уже анонсировал принятие новых антироссийских санкций.

Выборы в США прошли в ноябре прошлого года, по их итогам победу одержал демократ Джо Байден.

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