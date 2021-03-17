В МИДе оценили доклад разведки США о «вмешательстве» в выборы

Своим докладом о якобы вмешательстве в американские выборы разведка Соединенных Штатов пытается оправдать свое существование. Такое мнение в среду, 17 марта, выразила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Такое впечатление, что подобным документом американские спецслужбы хотят просто оправдать свое существование и те колоссальные бюджеты, которые выделяются на их работу», — сказала она в эфире канала «Россия 24».

Дипломат указала, что на протяжении последних нескольких лет разведсообщество Штатов уже не раз выражало обеспокоенность возможностью вмешательства в электоральные процессы страны, а также предупреждало о якобы планируемых вмешательствах и констатировало «факты» уже случившихся.

«Мне кажется, за такие деньги, которые платят американские налогоплательщики, они должны были давно уже сказать: «Американцы, спите спокойно, мы вас надежно охраняем», — отметила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что доклад является очередной порцией лжи и дезинформации. При этом Захарова посоветовала американской разведке «придумать что-то поинтереснее, посвежее, пореалистичнее», указав, что нельзя уже государственным органам Соединенных Штатов Америки настолько манипулировать общественным мнением внутри своей страны.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал бездоказательным доклад американской разведки о «вмешательстве» Москвы в выборы президента США в 2020 году.

Представитель Кремля отметил, что в связи с этим можно еще раз выразить сожаление, что такие «некачественные материалы» используются, скорее всего, как повод для введения новых санкций в отношении России. Песков указал, что подобные заявления и документы наносят вред «и без того больным» отношениям Москвы и Вашингтона.

Также он выразил сожаление, что практически после всех последних выборов в США выполнение полномочий их президента начинается с разбирательств в отношении России и введения новых санкций. Песков указал, что Москва вынуждена принимать меры для защиты своих интересов и снижения рисков от возможных новых американских санкций.

Накануне офис национальной разведки США опубликовал доклад, в котором отмечается непричастность Китая к попыткам повлиять на итоги выборов 2020 года. При этом российских государственных деятелей обвинили в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа и помешать кандидату Джо Байдену на президентских выборах. Доказательств приведено не было.

При этом ни Минюст США, ни Федеральное бюро расследований вместе с министерством внутренней безопасности и Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре со своей стороны не нашли свидетельств влияния иностранных государств на итоги президентских выборов. Однако, несмотря на это, Вашингтон уже анонсировал принятие новых антироссийских санкций.

В свою очередь замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что заявления американской разведки о вмешательстве РФ в президентские выборы являются информационным вбросом. Он отмечал, что нет никаких оснований для «такого рода умозаключений».

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября прошлого года. По официальным данным голосования выборщиков, Джо Байден набрал 306 голосов от штатов, а Дональд Трамп — 232.