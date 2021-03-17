В Кремле оценили доклад разведки США о вмешательстве России в выборы

В Кремле считают бездоказательным доклад американской разведки о вмешательстве Москвы в выборы президента США, эти заявления используют для введения очередных антироссийских санкций. Об этом заявил журналистам в среду, 17 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не согласны с выводами этого доклада в отношении нашей страны. Россия не вмешивалась и в предыдущие выборы, и не вмешивалась в упомянутые выборы в 2020 году. Россия не имеет никакого отношения к кампаниям кого-либо из кандидатов, в этой связи этот доклад считаем неправильным, он абсолютно безосновательный и бездоказательный», — сказал он.

По словам Пескова, в связи с этим можно еще раз выразить сожаление, что такие «некачественные материалы» используются, скорее всего, как повод для введения новых санкций в отношении России.

Представитель Кремля подчеркнул, что такая линия вредит и «без того больным российско-американским отношениям».

«Можно только выразить сожаление, что за последние электоральные циклы фактически начальные сроки выполнения полномочий каждого президента США как раз связаны с разными разбирательствами в отношении России и к сведению [их] к многочисленным санкциям», — добавил Песков.

Также он сказал, что Россия вынуждена принимать меры для защиты своих интересов и снижения рисков от возможных новых американских санкций.

16 марта офисом национальной разведки США был опубликован доклад, в котором отмечается непричастность Китая к попыткам повлиять на итоги выборов 2020 года. При этом российских государственных деятелей обвинили в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа и помешать кандидату Джо Байдену на президентских выборах.

Минюст США, Федеральное бюро расследований, министерство внутренней безопасности и Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре со своей стороны не нашли свидетельств влияния иностранных государств на итоги президентских выборов.

Несмотря на это? Вашингтон уже анонсировал принятие новых антироссийских санкций.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что заявления американской разведки о вмешательстве РФ в президентские выборы являются информационным вбросом. Он отмечал, что нет никаких оснований для «такого рода умозаключений».

3 ноября 2020 года в США прошли всеобщие выборы. По официальным данным голосования выборщиков, Джо Байден набрал 306 голосов от штатов, а Дональд Трамп — 232.