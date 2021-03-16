Разведка США обвинила Россию в попытках повлиять на исход выборов

Россия распространяла дезинформацию, пытаясь повлиять на исход выборов в США, следует из доклада американских разведслужб, который опубликован во вторник, 16 марта, офисом директора национальной разведки США.

«Мы считаем, что президент России [Владимир] Путин распорядился провести операции по влиянию, направленные на дискредитацию кандидатуры президента [Джо] Байдена и Демократической партии, поддержку кандидатуры президента (Дональда) Трампа, подрыв общественного доверия к процессу выборов и усугубление социально-политической раздельности в США, а группа российских правительственных организаций провела эту операцию», — говорится в тексте доклада.

Отмечается также, что российские государственные лица «постоянно работали над тем, чтобы повлиять на общественное восприятие в США». Ключевым элементом стратегии Москвы, по мнению американской разведки, было использование подручных средств, включая «дезинформирующие и неподтвержденные обвинения против президента Байдена».

В начале ноября США провели превентивные компьютерные атаки на киберструктуры в России и Иране для нейтрализации «попыток вмешательства» в выборы президента.

Представители действующего на тот момент американского лидера Дональда Трампа 19 ноября обвинили коммунистов во вмешательстве в прошедшие выборы. Они заявили о «массивном влиянии коммунистических денег через Венесуэлу, Кубу и, вероятно, Китай».

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп — 232.