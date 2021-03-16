Минюст США и ФБР не нашли свидетельств влияния других стран на выборы

Власти США не обнаружили свидетельств влияния иностранных государств на итоги выборов, прошедших в стране в 2020 году. Об этом говорится в совместном докладе министерства юстиции США, ФБР, министерства внутренней безопасности и Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре, опубликованном 16 марта на сайте минюста.

«Мы <…> не имеем свидетельств того, что какие-либо связанные с иностранными правительствами действующие лица препятствовали голосованию, изменяли результаты голосования, нарушали возможность подсчитывать голоса или вовремя передавать результаты голосования, вносили изменения в какие-либо технические аспекты процесса голосования или каким-либо иным образом нарушили целостность информации о регистрации избирателей или о поданных голосах во время федеральных выборов 2020 года», — говорится в докладе.

Отмечается, что лица, связанные с Россией и Китаем, оказали «материальное воздействие на безопасность» некоторых сетей во время выборов, но на их результаты это не повлияло.

Ранее в этот же день в офисе директора национальной разведки США был опубликован доклад, в котором утверждается, что Россия распространяла дезинформацию, пытаясь повлиять на исход выборов в США, следует из доклада американских разведслужб.

Отмечается также, что российские государственные лица «постоянно работали над тем, чтобы повлиять на общественное восприятие в США». Ключевым элементом стратегии Москвы, по мнению американской разведки, было использование подручных средств, включая «дезинформирующие и неподтвержденные обвинения против президента Байдена».

3 ноября в США прошли президентские выборы. По официальным данным голосования выборщиков, Джо Байден набрал 306 голосов от штатов, а Дональд Трамп — 232.