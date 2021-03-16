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Американская разведка не нашла фактов вмешательства КНР в выборы в США

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Китай не пытался повлиять на итоги выборов 2020 года в США. Об этом сообщается в распространенном докладе Офиса директора национальной разведки США.

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«Мы считаем, что Китай не прилагал усилий по вмешательству и рассматривал, однако не предпринимал попыток по оказанию влияния, чтобы изменить исход президентских выборов», — утверждается в документе от 15 марта.

При этом российских государственных деятелей обвинили в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа и помешать кандидату Джо Байдену на президентских выборах.

По мнению авторов доклада, российские государственные деятели «постоянно работали над тем, чтобы повлиять на общественное восприятие в США» путем создания дезинформации, включая «неподтвержденные обвинения» против президента Байдена, через американские СМИ, официальных и частных лиц США.

Кроме того, американская разведка обвинила Иран в «многонаправленной скрытой кампании, направленной на то, чтобы подорвать шансы бывшего президента Трампа на переизбрание» и «подорвать доверие общественности к выборному процессу и институтам США, посеять раздор и обострить социальную напряженность», следует из текста доклада.

Такое указание, согласно данным американской разведки, последовало от верховного лидера Ирана Али Хаменеи, а воплощали эту политику в жизнь служащие иранской разведки и вооруженных сил.

Ранее, в январе, директор Национального центра контрразведки и безопасности (NCSC) США Уильям Эванина назвал Россию игроком номер один в попытке вмешаться в американские выборы. По его словам, в этом были также задействованы Китай и Иран.

В октябре прошлого года глава Нацразведки США Джон Рэтклифф обвинил Россию и Иран в попытках вмешаться в предстоящие президентские выборы. Он утверждал, что Москва и Тегеран якобы получили информацию о регистрации избирателей, чтобы впоследствии использовать ее для «хаоса и подрыва доверия» американцев.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения Вашингтона безосновательными и являющимися частью современного политического процесса в США. До этого в Кремле называли заявления США о желании Москвы переизбрать Дональда Трампа «параноидальными».

Во вмешательстве в выборы США обвиняли Россию и раньше, в 2016 году после победы Трампа на президентских выборах.

Москва не раз отвергала безосновательные и бездоказательные обвинения, называя их частью внутриполитической борьбы в США.

Выборы в 2020 году в США прошли в ноябре, в них победил демократ Джо Байден.

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