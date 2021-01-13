Американская контрразведка обвинила Россию и Китай в попытках повлиять на выборы

Директор Национального центра контрразведки и безопасности (NCSC) США Уильям Эванина назвал Россию игроком номер один в попытке вмешаться в американские выборы. По его словам, попытки повлиять на исход голосования также предпринимали Китай и Иран

«Я смотрел разведданные каждый день <...> Я думаю, все три страны (Россия, Иран и Китай. – Ред.) по большей части были действительно злонамеренны в попытках повлиять на наши выборы», — сказал Эванина в интервью The Washington Post.

В октябре глава Нацразведки США Джона Рэтклифф заявлял, что Россия и Иран предпринимали попытку вмешаться в предстоящие президентские выборы. Он утверждал, что Москва и Тегеран якобы получили информацию о регистрации избирателей, чтобы впоследствии использовать ее для «хаоса и подрыва доверия» американцев.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения Вашингтона безосновательными и являющимися частью современного политического процесса в США. До этого в Кремле называли заявления США о желании Москвы переизбрать Дональда Трампа «параноидальными».

В 2016 году после победы Трампа на президентских выборах демократы обвинили его в связях с Россией, а Москву — во вмешательстве в избирательный процесс.

Расследованием занялся спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел никаких свидетельств связи РФ и Трампа.

Москва не раз отвергала безосновательные и бездоказательные обвинения, называя их частью внутриполитической борьбы в США.