Нацразведка США обвинила Россию и Иран в попытке вмешаться в выборы

Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф предупредил американцев, что Иран и Россия пытаются вмешаться в президентские выборы, оказывая давление на избирателей. Об этом в среду, 21 октября, сообщает Bloomberg.

«Мы хотели бы предупредить публику. Мы определили, что два зарубежных действующих лица — Иран и Россия — предприняли конкретные действия, чтобы повлиять на общественное мнение в связи с нашими выборами», — заявил он на пресс-конференции.

По словам шефа американской разведки, Иран и отдельно от него Россия «получили некоторую информацию о регистрации избирателей».

Также Рэтклифф отметил, что «эти данные могут использоваться иностранными действующими лицами, чтобы пытаться сообщать зарегистрированным избирателям информацию, которая, как они надеются, создаст сомнения, посеет хаос и подорвет ваше доверие к нашим выборам».

В заключение он обратился к американцам с призывом «не допустить, чтобы эти усилия принесли желаемый эффект».

19 октября помощник министра юстиции США Джон Демерс, курирующий вопросы национальной безопасности, заявил, что в США не выявили попыток влияния на процесс подведения итогов ноябрьских выборов из-за границы. Он посвятил свою речь заочному выдвижению органами американской прокуратуры обвинений в адрес шести предполагаемых сотрудников российской военной разведки. Поэтому Демерсу и задали вопрос о том, предпринимает ли военная разведка России, по мнению спецслужб США, активные попытки повлиять на подведение итогов предстоящих в ноябре американских выборов.

Очередные всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей и треть сената конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником республиканца Дональда Трампа на президентских выборах станет демократ Джозеф Байден.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году разведка США инкриминирует России. Расследованием этих якобы состоявшихся попыток занимался специальный прокурор Роберт Мюллер. Он сделал вывод о том, что сговор российских властей и Трампа в 2016 году отсутствовал.

Ранее США обвинили в хакерстве шестерых россиян, причастных к хакерским атакам на инфраструктуру зимних Олимпийских игр 2018 года и выборы президента Франции 2017 года. В США полагают, что подозреваемые проводили хакерские атаки от имени правительства России для дестабилизации обстановки в других государствах, вмешательства во внутреннюю политику и нанесения финансового ущерба.