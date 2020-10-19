США предъявили обвинения в хакерстве шести россиянам, причастным к хакерским атакам на инфраструктуру зимних Олимпийских игр 2018 года и выборы президента Франции 2017 года. Об этом 19 октября сообщило агентство Reuters.

Все шестеро являются офицерами Главного разведывательного управления (ГРУ) России, передает издание Zero Day. Официальные лица США считают, что они проводили хакерские атаки от имени правительства России с целью дестабилизировать обстановку в других странах, вмешаться в их внутреннюю политику и нанести им финансовый ущерб.

Группировка известна под названием Sandworm, при этом группу часто называют Telebots, BlackEnergy, Voodoo Bear. Предполагается, что помимо выборов во Франции и Олимпиады в Пхенчане Sandworm также причастна к атакам на энергосистему и ресурсы правительства Украины; мировой бизнес с использованием вируса NotPetya; учреждения системы здравоохранения США, а также ресурсы Организации по запрещению химического оружия с целью помешать расследованию инцидента с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

О кибератаке вируса NotPetya стало известно 27 июня 2017 года. Вредоносная программа блокировала системы компаний и требовала для разблокировки сумму в биткоинах, эквивалентную $300. Наибольшее число пострадавших от вируса было зафиксировано в России и на Украине.

Белый дом возложил ответственность за хакерские атаки на российских военных. C подобными обвинениями также выступил британский МИД и министерство по делам правоохранительных органов и кибербезопасности Австралии.