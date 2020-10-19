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США предъявили обвинения в хакерстве шести россиянам

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США предъявили обвинения в хакерстве шести россиянам, причастным к хакерским атакам на инфраструктуру зимних Олимпийских игр 2018 года и выборы президента Франции 2017 года. Об этом 19 октября сообщило агентство Reuters.

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Все шестеро являются офицерами Главного разведывательного управления (ГРУ) России, передает издание Zero Day. Официальные лица США считают, что они проводили хакерские атаки от имени правительства России с целью дестабилизировать обстановку в других странах, вмешаться в их внутреннюю политику и нанести им финансовый ущерб.

Группировка известна под названием Sandworm, при этом группу часто называют Telebots, BlackEnergy, Voodoo Bear. Предполагается, что помимо выборов во Франции и Олимпиады в Пхенчане Sandworm также причастна к атакам на энергосистему и ресурсы правительства Украины; мировой бизнес с использованием вируса NotPetya; учреждения системы здравоохранения США, а также ресурсы Организации по запрещению химического оружия с целью помешать расследованию инцидента с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

О кибератаке вируса NotPetya стало известно 27 июня 2017 года. Вредоносная программа блокировала системы компаний и требовала для разблокировки сумму в биткоинах, эквивалентную $300. Наибольшее число пострадавших от вируса было зафиксировано в России и на Украине.

Белый дом возложил ответственность за хакерские атаки на российских военных. C подобными обвинениями также выступил британский МИД и министерство по делам правоохранительных органов и кибербезопасности Австралии.

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