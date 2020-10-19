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В США не увидели попыток из-за рубежа повлиять на итоги выборов

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В США не выявили попыток влияния на процесс подведения итогов ноябрьских выборов из-за границы, заявил на пресс-конференции в понедельник, 19 октября, помощник министра юстиции США Джон Демерс, курирующий вопросы национальной безопасности.

Минюст США обвинил «сотрудников ГРУ» в кибератаке на Олимпиаду-2018

«Мы неоднократно заявляли, и разведывательное сообщество [США] неоднократно заявляло, что американцам следует быть уверенными: голос, отданный за их кандидатов, будет засчитан за этого кандидата», - цитирует Демерса ТАСС.

Он посвятил свою речь заочному выдвижению органами американской прокуратуры обвинений в адрес шести предполагаемых сотрудников российской военной разведки. Поэтому Демерсу и задали вопрос о том, предпринимает ли военная разведка России, по мнению спецслужб США, активные попытки повлиять на подведение итогов предстоящих в ноябре американских выборов.

Очередные всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником республиканца Дональда Трампа на президентских выборах станет демократ Джозеф Байден.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году разведка США инкриминирует России. Расследованием этих якобы состоявшихся попыток занимался специальный прокурор Роберт Мюллер. Он сделал вывод о том, что сговор российских властей и Трампа в 2016 году отсутствовал.

Ранее США обвинили в хакерстве шестерых россиян, причастных к хакерским атакам на инфраструктуру зимних Олимпийских игр 2018 года и выборы президента Франции 2017 года. В США полагают, что подозреваемые проводили хакерские атаки от имени правительства России для дестабилизации обстановки в других государствах, для вмешательства во внутреннюю политику и нанесения финансового ущерба.

Согласно предположениям, кроме выборов во Франции и Олимпиады в Пхенчане российские хакеры причастны к атакам на энергосистему и ресурсы правительства Украины, мировой бизнес с использованием вируса NotPetya, учреждения системы здравоохранения США и ресурсы Организации по запрещению химического оружия с целью помешать расследованию инцидента с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

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