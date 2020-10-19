Минюст США обвинил «сотрудников ГРУ» в кибератаке на Олимпиаду-2018

Россияне, обвиняемые в хакерских атаках на американские компании, украинские энергосистемы, а также попытке сорвать президентские выборы в 2017 году во Франции, являются «сотрудниками ГРУ», заявили в минюсте США 19 октября, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя американского министерства.

«В обвинительном заключении подсудимые, предполагаемые офицеры российского военного ведомства, известного как ГРУ, обвиняются в разрушительных атаках на энергосистему Украины; в попытках организовать взлом и утечку информации, направленных против политической партии президента Франции Эммануэля Макрона перед выборами 2017 года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что названные «сотрудники ГРУ» не обвиняются открыто во «вмешательстве» в 2016 году, однако они являются «частью того же подразделения военной разведки», которое, по словам прокуроров, взломало учетные записи электронной почты демократов.

Помощник министра юстиции США Джон Демерс, курирующий вопросы национальной безопасности, сообщил о «сговоре сотрудников российской военной разведки», цитирует его ТАСС.

В опубликованном заявлении Минюста говорится, что шестеро обвиняемых — «действующие и бывшие сотрудники ГРУ» и что обвиняемые входят в подразделение № 74455 ГРУ.

Также в минюсте заявили о том, ущерб трех американских компаний, которые стали жертвами вируса, составил, по информации ведомства, $1 млрд.

«Эти безответственные действия не дали компаниям в критически важных секторах, таких как перевозки и здравоохранение, предоставлять услуги населению не только на Украине, но и так далеко, как в Западной Пенсильвании», — цитирует представителя министерства «РИА Новости».

Также 19 октября во враждебной киберактивности в отношении официальных лиц и организаций, готовивших Олимпийские игры в Токио, Россию обвинил МИД Британии.

«Российская военная разведка — ГРУ — проводила этим летом киберразведку против официальных лиц и организаций на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио 2020 года еще до того, как игры были перенесены<...> Атаки на летние игры 2020 года стали последними в кампании российской вредоносной киберактивности против Олимпийских и Паралимпийских игр», — передает заявление «РИА Новости».

Россия не раз опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

10 сентября компания Microsoft обвинила хакеров из России, Китая и Ирана в кибератаках на предвыборные штабы действующего президента США Дональда Трампа и его соперника на выборах Джо Байдена.