В Кремле отвергли обвинения США в адрес РФ во вмешательстве в выборы

В Кремле назвали безосновательными обвинения Вашингтона о вмешательстве Москвы в выборы президента США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 22 октября.

Песков отметил, что комментирует эту тему «с сожалением». По его словам, «обвинения сыпятся каждый день».

«Скорее это такая дань внутриполитическим процессам, связанным с приближающимися выборами [президента США]» — заключил пресс-секретарь.

Накануне директор американской национальной разведки Джон Рэтклифф заявил на пресс-конференции, что Иран и Россия пытаются вмешаться в президентские выборы, оказывая давление на избирателей.

По словам Рэтклиффа, Москва и Тегеран «получили некоторую информацию о регистрации избирателей». Он считает, что эти данные «могут использоваться иностранными действующими лицами, чтобы пытаться сообщать зарегистрированным избирателям информацию, которая, как они надеются, создаст сомнения, посеет хаос и подорвет доверие» избирателей к выборам.

Глава американской разведки призвал к тому, чтобы «не допустить, чтобы эти усилия принесли желаемый эффект».

Ранее, 19 октября, помощник министра юстиции США Джон Демерс, курирующий вопросы национальной безопасности, заявил, что в стране не выявили попыток влияния на процесс подведения итогов ноябрьских выборов из-за границы. Он посвятил свою речь заочному выдвижению органами американской прокуратуры обвинений в адрес шести предполагаемых сотрудников российской военной разведки. Поэтому Демерсу и задали вопрос о том, пытается ли военная разведка России, по мнению спецслужб Соединенных Штатов, повлиять на подведение итогов предстоящих выборов.

Очередные всеобщие выборы состоятся в США 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей и треть сената конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником республиканца Дональда Трампа на президентских выборах станет демократ Джозеф Байден.