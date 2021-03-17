США анонсировали санкции против РФ за «попытки повлиять на выборы»

США анонсировали принятие новых антироссийских санкций за попытки Москвы повлиять на исход выборов главы государства в 2020 году, говорится в докладе американской разведки.

16 марта офисом национальной разведки США был опубликован доклад, в котором утверждается, что Россия распространяла дезинформацию, пытаясь повлиять на исход выборов в США, следует из доклада американских разведслужб.

«После рассмотрения данных заключений и доклада <…> министр финансов в сотрудничестве с госсекретарем, генпрокурором и министром внутренних дел наложит соответствующие санкции за деятельность, которая, по нашему определению, является иностранным вмешательством в выборы в США», — сказано в документе.

В то же время пресс-секретарь президента США Джен Псаки в ходе пресс-конференции не уточнила, когда соответствующие санкции против России могут последовать.

«Мы проведем это рассмотрение до конца, и затем, конечно, президент оставляет за собой право принять решение ответить так и тогда, когда он сочтет нужным», — цитирует ее «РИА Новости».

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. По официальным данным голосования выборщиков, Джо Байден набрал 306 голосов от штатов, а Дональд Трамп — 232.