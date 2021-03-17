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Рябков назвал бездоказательными обвинения США во вмешательстве в выборы
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Рябков назвал бездоказательными обвинения США во вмешательстве в выборы

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Заявления американской разведки о вмешательстве Москвы в выборы президента США являются информационным вбросом, который ничем не подкреплен. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в среду, 17 марта.

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По его словам, нет никаких оснований для «такого рода умозаключений».

«Это очередной информационный вброс. Там нет ничего другого, кроме рассуждений в духе того, что, по всей видимости, за некими действиями, которые не устраивают американскую сторону, стоят структуры имеющие отношение к России», — сказал Рябков в интервью «РИА Новости».

Замглавы российского МИДа отметил, что под определенные установки подгоняются любые доклады, которыми располагают или не располагают те или иные структуры.

Рябков также считает, что в работе госаппарата США «давно произошла подмена понятий».

16 марта офисом национальной разведки США был опубликован доклад, в котором отмечается непричастность Китая к попыткам повлиять на итоги выборов 2020 года.

При этом российских государственных деятелей обвинили в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа и помешать кандидату Джо Байдену на президентских выборах.

Минюст США, Федеральное бюро расследований, министерство внутренней безопасности и Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре со своей стороны не нашли свидетельств влияния иностранных государств на итоги президентских выборов.

Несмотря на это Вашингтон уже анонсировал принятие новых антироссийских санкций.

В посольстве России в Вашингтоне, комментируя доклад американской разведки, назвали его набором безосновательных обвинений российской стороны во вмешательстве американские внутриполитические процессы.

3 ноября 2020 года в США прошли всеобщие выборы. По официальным данным голосования выборщиков, Джо Байден набрал 306 голосов от штатов, а Дональд Трамп — 232.

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