Россия ответила на обвинения США во вмешательстве в выборы президента

Утверждения американской разведки о вмешательстве Москвы в выборы президента США не подтверждены фактами, заявили в посольстве России в Вашингтоне.

В дипмиссии подчеркнули, что подготовленный документ представляет собой набор «безосновательных обвинений» российской стороны во вмешательстве американские внутриполитические процессы.

Выводы, которые делаются в докладе относительно проведения Россией операций влияния в США, подтверждаются «исключительно уверенностью разведок в их правильности», однако конкретных фактов или доказательств не приводится.

В связи с этим в посольстве констатировали, что Вашингтон продолжает практику «мегафонной дипломатии», целью которой является поддержка негативного фона вокруг России.

«Возлагать ответственность за дестабилизацию ситуации внутри страны на внешних игроков. Такой настрой администрации вряд ли соответствует предложенному нами равноправному и взаимоуважительному экспертному диалогу для поиска решений наиболее актуальных вопросов», — сказано в сообщении дипмиссии в Facebook в среду, 17 марта.

16 марта офисом национальной разведки США был опубликован доклад, в котором утверждается, что Россия якобы распространяла дезинформацию, пытаясь повлиять на исход выборов в США.

В свою очередь минюст США, Федеральное бюро расследований, министерство внутренней безопасности и Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре не обнаружили свидетельств влияния иностранных государств на итоги выборов.

Тем не менее Вашингтон анонсировал принятие новых антироссийских санкций за якобы имевшие место попытки Москвы повлиять на исход выборов главы государства.

3 ноября 2020 года в США прошли всеобщие выборы. По официальным данным голосования выборщиков, Джо Байден набрал 306 голосов от штатов, а Дональд Трамп — 232.