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Байден заявил об ответственности РФ за вмешательство в выборы в США

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Президент США Джозеф Байден считает, что Россия должна ответить за вмешательство в американские выборы. Такое заявление он сделал в интервью телекомпании ABC News 17 марта.

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Ведущий спросил у Байдена, какая у него была реакция на доклад Национальной разведки США о вмешательстве России в выборы. Так, в документе среди прочего указывалось, что якобы российские власти «распорядились провести операции по влиянию, направленные на дискредитацию кандидатуры президента Байдена и Демократической партии».

«Он заплатит цену», — сказал Байден, говоря о президенте России Владимире Путине.

Он напомнил, что ранее провел «долгий разговор» с Путиным, отметив, что «довольно хорошо» его знает. При этом, по словам Байдена, он предупреждал российского лидера о возможном ответе.

Накануне офисом Национальной разведки США был опубликован доклад, в котором отмечается непричастность Китая к попыткам повлиять на итоги выборов 2020 года. При этом российских государственных деятелей обвинили в попытках помочь переизбранию на пост главы государства республиканцу Дональду Трампу и якобы помешать Байдену на президентских выборах.

Отмечалось, что ни Минюст США, ни Федеральное бюро расследований вместе с министерством внутренней безопасности и Агентством по кибербезопасности и инфраструктуре со своей стороны не нашли свидетельств влияния иностранных государств на итоги президентских выборов. Однако, несмотря на это, Вашингтон уже анонсировал принятие новых антироссийских санкций.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в связи с этим высказала мнение, что своим докладом американская разведка пытается оправдать свое существование.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал бездоказательным доклад американской разведки. Он отмечал, что в связи с этим можно еще раз выразить сожаление, что такие «некачественные материалы» используются, скорее всего, как повод для введения новых антироссийских санкций в отношении России.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября прошлого года. По официальным данным голосования выборщиков, Джо Байден набрал 306 голосов от штатов, а Дональд Трамп — 232.

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